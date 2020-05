La mitad de las empresas familiares prevé problemas de liquidez o insolvencias y el 11% se piensa cerrar

Un 89% de las empresas familiares prevé un descenso de la facturación en este 2020, la mitad espera problemas de liquidez o insolvencia y un 11% se piensa si vender o cerrar la compañía debido a la crisis del coronavirus. Estas son las conclusiones de una encuesta de The Family Advisory Board (TFAB), realizada a 100 empresas familiares. En el caso de las pequeñas empresas o los autónomos, la destrucción del tejido productivo podría llegar al 40%. La empresa familiar representa el 88,3% del tejido empresarial catalan, según l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar (ASCEF). Además, contribuyen en un 69% al Valor Agregado Bruto i generan el 76% de puestos de trabajo privaods. Por culpa de esta crisis, dos de cada tres empresas familiares piensan en aplicar medidas de regulación de empleo.

La ASCEF se ha pronunciado y ha pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez que tome medidas económicas que contribuyan a mejorar la liquidez de las compañías y que amplíe los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En este sentido, el Institut de l'Empresa Familiar (IEF) ha reclamado el abono inmediato de las facturas pendientes de las administraciones, de más de 68.000 millones de euros al Estado. Pere Ferrer, el consejero delegado de Freixenet, ha declarado que les han faltado medidas relacionadas con la reactivación de la finaciación, que se ha agotado muy rápidamente, y ayudas directas a las empresas y a sus proveedores. Debido a la caída de la actividad comercial por la pandemia mundial, la empresa ha aplicado un ERTO por fuerza mayor para 123 empleados del departamento de ventas y enoturismo.

Aunque no existe un único modelo de empresa familiar, generalmente estas compañías tienen una voluntad explícita de crear valor y lugares de trabajo, según ASCEF. De hecho, según datos del estudio "Factores de competitividad" del IEF, el nivel de productividad para cerrar una compañía no familiar es un 50% más elevado que en el caso de una empresa no familiar. ASCEF considera que las empresas familiares del sector industrial pueden posicionarse en los mercados más exigentes, en los que se valora más la calidad y la fiabilidad que el precio. En este contexto, es clave apostar por la internalización para que el negocio perdure, porque en cada país hay unas circunstancias diferentes y esto permite que se siga trabajando de una manera más tranquila y confortable, ha asegurado Pere Ferrer. A lo que ha añadido que el reto de las empresas familiares será el de adaptarse a los nuevos cambios sociales y económicos que saldrán de esta crisis sin precedentes.