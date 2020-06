Bajo el lema 'Por la seguridad en la mina', unos 800 empleados están llamados a llenar las calles de Manresa (Barcelona) con una marcha lenta. Protestan para pedir más medidas de seguridad y revertir las subcontrataciones que se han realizado en la mina, según ha explicado el secretario general de CC.OO. de Catalunya Industria en el Vallès Occidental y la Catalunya Central, Josep Rueda. "La mina no es segura", ha remarcado Rueda y ha puesto como ejemplo que no hay suficientes máquinas para mirar todas las galerías de mina y asegurar que no se derrumban.

La dirección de Iberpotash ha sostenido en un comunicado que respetan "totalmente" la decisión de los comités de empresa de convocar huelga en la mina de Sallent (Barcelona), pero ha recalcado que han parado su producción después del segundo accidente, para evaluar las medidas de seguridad y analizar si hay que implementar de nuevas.

El portavoz de CC.OO. de Catalunya ha señalado que el grupo ICL ha ido subcontratando "en todos los sentidos", incluso en temas de seguridad, como en el caso de Montajes Rus en Sallent y hasta tiene más trabajadores en esta mina que la propia Iberpotash, con unos 450 frente a 230.

Rueda ha defendido la necesidad de impulsar planes de prejubilación en la de Súria y reconvertir a trabajadores de subcontratas en Sallent en empleados del grupo ICL, para evitar que muchos trabajadores se vayan a la calle cuando cierre.