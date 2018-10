El Metro se compromete que en 4 años estará libre de amianto.

Estos 38 vehículos continuarán circulando los 3 y 4 años que les queda de vida útil porque la pintura esta en buen estado y en zonas a las que no tienen acceso ni los pasajeros ni el personal de la empresa.El consejero delegado de TMB, Enric Cañas ha anunciado que se ha puesto en marcha un plan para que en el plazo máximo de 4 años,desaparezca todo rastro de amianto en las zonas del Metro. El propio Cañas afirma" las garantías de calidad son totales y estamos tranquilos porque no hay ningún riesgo para nadie y en un corto espacio de tiempo desaparecerá".

Cañas destaca el inventario realizado y la comprobación que se ha hallado amianto en 38 de los 109 coches analizados. Los vehículos afectados se están marcando para que no realizen ninguna actuación de mantenimiento que pueda alterar el estado de la pintura y si es necesario,se harán actuaciones de retirada. A los coches donde los analisis han sido negativos,entre esta semana y la próxima se hará un segundo análisis para reafirmar la ausencia de amianto.

El amianto era un producto legal en la decada de los 80 y muy utilizado en la construcción.Estudios posteriores revelaron que una exposición continua al amianto era un factor de riesgo para contraer cáncer de pulmón y desde el 2001 España prohibió su comercialización.

El amianto era uno de los componentes del fibrocemento y era sobretodo utilizado en las instalaciones de uralita y en la colocación de tejas, entre otros usos.

TMB insiste que la sustancia detectada no es peligrosa si no se manipula el material,y afirma que no hay motivos de alarma.

Sin embargo,un extrabajador presentó una demanda señalando la exposición a este material como la principal causa del cáncer de pulmón que padece.