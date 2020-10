La metáfora del procés; el independentista que quiere pero no puede descolgar la bandera de España

Hay oportunidades que una pequeña acción describe a grandes movimientos. El esfuerzo baldío de un hombre que quería descolgar la bandera de España colocada en el centro de una farola, sirve de ejemplo del procés independentista. Una gran campaña, regada con miles de millones de la Generalitat para nada. La bandera de España sigue ondeando en la Plaza Sant Jaume y no fue retirada ni en la jornada que el Parlament de Cataluña declaró la independencia.

Así sirve como metáfora del procés, lo ocurrido y gravado en el centro de Barcelona. Una bandera de España ondeaba en la mitad de una farola; la altura era considerable pero no insalvable. Eso debería pensar un viandante, al cual por su reacción no le gustaba que la bandera estuviera colgada. En la gravación, se observa como el hombre piensa en como descolgar la bandera y opta por trepar el poste para alcanzarla. Lo intenta en dos ocasiones, pero no puede y se queda a mitad de camino y la bandera se mantiene para desespero del hombre

Doce años de 'procés' representados y resumidos en 70 segundos. pic.twitter.com/eAMkNE58FS — Héctor Company (@hector_company) October 19, 2020

La comparación con el procés político independentista es fácil de establecer. Más de 10 años de esfuerzos del Govern de la Generalitat, con todos sus recursos presupuestarios, y todas las promesas a sus seguidores que la independencia estaba a punto y era inmediata para nada.