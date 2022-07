La mesa de diálogo se reunirá este miércoles por la mañana en la Moncloa

La mesa de diálogo se reunirá este miércoles a partir de las 10.00 horas en La Moncloa con voluntad de avanzar en la "desjudicialización" del conflicto, y viene precedida por la reunión que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantuvo con el del Gobierno, Pedro Sánchez, a mediados de mes.

Se trata de la tercera reunión de la mesa de diálogo, la segunda con Aragonès como presidente de la Generalitat: la primera fue en febrero de 2020 en Madrid con el expresidente Quim Torra, y la segunda tuvo lugar el 15 de septiembre de 2021 en Barcelona.

En esta ocasión, Aragonès y Sánchez no irán al encuentro y tampoco acudirán de nuevo los representantes de Junts, formación que da por acabada la mesa de diálogo y que pide abrir una nueva etapa para abrir una "negociación real" con el Estado.

En la reunión de septiembre de 2021, Junts ya no participó en el encuentro porque consideró que se vetaron los nombres que había propuesto, entre los cuales personas que no formaban parte del Govern, pero Aragonès argumentó que sólo podían participar en ella miembros del Ejecutivo catalán, no de partidos.

La delegación de la Generalitat de este miércoles la integrarán la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; el conseller de Empresa, Roger Torrent; el de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natàlia Garriga, mientras que por parte del Gobierno central acudirá el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.