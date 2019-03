Médicos contra el independentismo en los centros públicos sanitarios

El hospital Clínic es un hospital de referencia en Cataluña, considerado el pilar de la sanidad catalana, es el tercer mejor hospital español según los rakings.Pero el procés y el desafio independentista están presentes en el día a día del hospital.El Colectivo Clínico por la Democracia (CCD), con 800 miembros entre el personal sanitario y docentes de la Facultad de Medicina, aglutina las movilizaciones y los actos a favor del independentismo.

Hace unos días, el president Quim Torra participó en un acto organizado por CCD, en el paraninfo del centro. El propio Torra celebró por twiter después del acto, que el independentismo tiene una salud de hierro y agradecía su compromiso por la libertad.

Para el Grupo por la Neutralidad, este no es una caso aislado. Denuncian la invasión de los partidarios de la independencia de Cataluña, en los espacios públicos de Salud y en los organos directivos de los centros. Esto provoca, según el Dr.José Ramón García, la ley del silencio para los no independentistas que temen las consecuencias" Se impone el silencio, y esto ya es una forma de pasarlo mal, es muy difícil compartir aspectos sanitarios cuando sabes que hay, algo que no puedes hablar con tus compañeros porque enseguida hieres muchas sensibilidades".

Este clima de silencio se impone,porque está en juego con la dirección aspectos como solicitar excedencias,permisos o cambios que pueden ser denegados por los directores de los centros.

El Grupo por la Neutralidad considera que el nacionalismo conlleva la endogamia,porque muchos médicos de fuera de Cataluña,no quieren venir a trabajar a esta Comunidad,para evitar el clima partidista en la dirección de los centros sanitarios.