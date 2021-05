"Mi médico me ha recomendado seguir con AstraZeneca, y no cambiar de tipo de vacuna"

Edurne (48 años) fue vacunada en febrero con Astra Zeneca. Maestra de profesión, es una de las 240.000 personas que recibieron en Cataluña la primera dosis de la vacuna anglosueca y que estaban en una especie de limbo. Edurne lo tiene claro "me vacuno con Astra Zeneca, lo que consultado con médicos de mi confianza, y me han recomendado no cambiar"

El Ministerio de salud autorizó para este sector combinar dosis de diferentes vacunas, tras un estudio que mostraba un alta respuesta inmunitaria con una segunda dosis de Pfizer entre quienes habían recibido la primera dosis de Astra Zeneca. Los motivos que han llevado a Sanidad a proporcionar esta opción, se remonta al 7 de abril cuando la EMA comunicó que unos trombos muy raros y limitados y que estaban asociados a la vacuna de AstraZeneca. Sanidad ha decidido que quién opte ponerse las dos dosis de AstraZeneca firme un consentimiento informado.

Edurne lamenta esta obligación" no entiendo por qué tengo que firmar un papel. Lo haré, pero provoca un poco de desazón y nerviosismo que yo, sin conocimientos médicos, tenga que firmar un documento antes de vacunarme" insiste esta maestra de Infantil de la educación pública.

José Ramón (55 años) todavía no sabe que va a hacer "todavía no tengo hora, ayer ya estaba lleno. Cuando vaya que me digan cuál me tengo que poner. Yo no lo se" admite el profesor, que recibió el pasado 17 de febrero la primera dosis.

Cataluña ha empezado hoy a vacunar con la segunda dosis a este sector y la cita previa para estos 240.000 catalanes ya está activada. Profesores, polícias, bomberos o militares son algunas de las profesiones esenciales que se inocularon a principios de la campaña de vacunación y que pasadas 12 semanas tienen que inyectarse la segunda dosis para la inmunización contra el virus.