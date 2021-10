La materia de religión se desvanece en Cataluña

Que cada vez más la asignatura de religión está perdiendo peso en la comunidad autónoma, no es ningún secreto. De hecho, solo en los últimos cinco años, el porcentaje de alumnos matriculados en la materia ha pasado de ser del 17% al 3'1% del total de matriculados, lo que supone una bajada de 38.749 alumnos. Hace solo diez años, estaba por encima del 35%, la cual cosa quería decir que uno de cada tres niños cursaba religión en el colegio.

En las escuelas, apuntan desde el sindicato de profesores de religión que los directores en muchos casos ya evitan ofrecerla y que catalogan los centros de "Catalanes y laicos". Desde hace tiempo el profesorado de religión sostiene que la asignatura debería ser de oferta obligatoria, pero que fuera del alumno y las familias los que decidieran si cursar o no. "Cuando el niño empezó la escuela nadie nos dijo nada de hacer religión. Yo fui un día y lo pregunté. Pedí que mis hijos hicieran, pero me dijeron que no existía la asignatura "se lamenta Claudia. Para el presidente del sindicato, Ignacio Díaz, cree que no dar la oportunidad de inscribirse es ir en contra de la democracia. Además es muestra totalmente en contra de que La Generalitat quiera enterrar definitivamente la asignatura y cambiarla por la de Cultura Religiosa, donde se quisiera explicar un amplio abanico de religiones y no sólo la católica.

Las cifras del último barómetro sobre religiosidad, de la dirección general de asuntos religiosos de la generalidad, hablan por sí solas. Un 49'2% son partidarios de que los padres puedan solicitar la asignatura de religión en la escuela frente al 43'1% que se posiciona en contra. De estos que están a favor, algunos como la Leonor Calderón creen que enseñar religión en las escuelas es bueno para sus hijos porque fomenta valores como el esfuerzo y el trabajo.

¿Pero para qué se da esta situación? Díaz considera que hay dos razones claves. La primera, que el departamento de educación pasa por alto las escuelas que evitan impartir la asignatura y la segunda es que el corona lo ha terminado de agravar: las escuelas tienen un argumento más para apartarla al haber tenido que recortar horas lectivas. También dice que los profesores que enseñan religión se ven apartados y que no se pronuncian por miedo a perder el trabajo.

Un poco de luz. La nueva ley educativa que propone el Gobierno Español, la Ley Celaá que estará en consulta pública hasta el 21 de este mes, la asignatura se deberá ofrecer obligatoriamente y busca universalizarla. Desde Cataluña, sus defensores, ven que servirá de refuerzo para que las familias que desconocían el derecho a pedir cursarla, ahora lo hagan. Así pues, una buena oportunidad para todos aquellos que la consideren importante.