Mataró aplaza la decisión sobre la reapertura de los parques infantiles

Los parques infantiles de Mataró continúan cerrados, después de que no hayan salido conclusiones claras de la reunión del comité técnico de emergencia celebrada este lunes. La regidora de Salud Pública, Laura Seijo, anunció el viernes que plantearía la reapertura en esta mesa técnica, pero la decisión todavía se está madurando internamente. Según han indicado fuentes municipales, los indicadores sanitarios no son actualmente mejores que los que había en julio, cuando se decidió precintar indefinidamente las zonas de recreo. Aun así, Seijo también trató otros temas, como la reducción de la presión en las UCI, el bajo riesgo de contagio por contacto o el hecho de potenciar espacios de recreo al aire libre.

El debate sobre la idoneidad o no de reabrir los parques infantiles de Mataró se ha intensificado en los últimos días, después de que un grupo de familias denunciaran la situación que se vive en la capital del Maresme, la única gran ciudad catalana que vive esta situación que se alarga ya más de siete meses.