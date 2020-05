El coche y la moto se reinvindican ante el transporte público. Ante la peor crisis de su historia, un descenso del 95% en las matriculaciones de abril, las puertas vuelven a abrir con una consigna clara; " solo el coche permite viajar sin preocuparte de las distancias". Con este lema, el sector confía en aumentar las ventas y recuperarse del tremendo shock provocado por la emergencia sanitaria del coronavirus.

A partir de hoy, puede abrir todos los concesionarios a pesar que sus tiendas superen los 400 metros cuadrados y desvinculados de las fases de desescalada que haya en la ciudad. Una orden ministerial flexibiliza las condiciones de apertura, y con cita previa como obligación, los concesionarios ya pueden recibir a sus primeros clientes. El presidente de la Patronal Catalana de Automoción, Jaume Rovira reinvindica el uso de transporte privado en el futuro" Ante esta pandemia que nos esta matando, el uso de la movilidad privada tiene que subir. Tanto la moto para trayectos cortos, como el coche para los largos, es un medio de transporte más seguro que el público. Por la acumulación de la gente y por las distancias que tenemos que dejar y la salud es lo que importa"

En estas semanas, con la progresivo aumento de la movilidad, el uso del coche privado ha aumentado respecto a su uso en las semanas previas a la pandemia. Así hoy lunes Rodalies de Catalunya ha registrado una caída de pasajeros del 82% en la primera hora en comparación a una jornada habitual de un lunes previo a la pandemia. Por su parte Ferrocarils de Catalunya registra un descenso del 79%. Datos que demuestran que los ciudadanos prefieren evitar las posibles aglomeraciones en un a vagón y prefieren el transporte privado para sus desplazamientos.

Rovira es crítico con la decisión de Colau de cerrar para los coches calles de Barcelona. En concreto con las medidas planteadas por el Ayuntamiento de Barcelona, Gran Vía y la Diagonal pierden los carriles laterales y se crearán 21 nuevos kilómetros de carriles bici, algunos compartidos con bus y vehículo privado.Las medidas más radicales afectan a Consell de Cent, Girona y Rocafort. En ellas quedará un único carril de tráfico rodado, que compartirán bicicletas y coches y no habrá estacionamiento en superficie." El presidente de la patronal de automoción considera " ahora que es más importante que nunca la movilidad, la limitan. No lo entiendo, es peligroso y una equivocación. No hay consultado con nadie, no es correcto tomar estas decisiones", enumera Rovira. Además Colau ha cerrado el tráfico en 44 calles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Colau justificó estas medidas, por el " aumento de la contaminación" por el presumible aumento del transporte privado, un argumento que no convence a Rovira" la contaminación no es toda culpa nuestra, queremos colaborar con el Ayuntamiento para mejorar la circulación, especialmente la congestión pero nunca nos consultan" denuncia Rovira que pide paralizar este proyecto