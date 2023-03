Más agresiones sexuales en Badalona

Las tres agresiones sexuales, que se suman a la que ya tuvo lugar a inicios del mes de marzo, han tenido lugar en el Centro Comercial Màgic de Badalona. Al menos uno de estos casos también sería una agresión sexual en grupo y la víctima menor de edad. Raíz de esta noticia el Sindicato de estudiantes, la organización Libres y Combativas y el Comité de Madres contra la Violencia Sexual en Badalona, han convocado este miércoles una manifestación para denunciar la negligencia de las instituciones.



Teresa Prados, madre de una de las víctimas y miembro del Comité de Madres contra la Violencia sexual, a denunciado esta mañana que este no es un caso aislado y remarca la importancia de este comité.



Prados también ha hecho énfasis en la dificultad que tienen las víctimas para denunciar, que no se inventan ningún hecho sino que el que sienten es vergüenza del que los ha pasado. También lamenta que muchas otros no denunciarán nunca.



En el caso del guía del museo de Badalona, la directora del centro puntualiza que la información que se ha publicado es inexacto. Que desde mozos citaron al chico a comisaría y él fue por su propio pie. También confirman que el caso está en manos de los cuerpos de seguridad y la justicia y que esperarán a tener más información para pronunciarse sobre el tema.





Escucha la crónica de Mireia Alfocea.