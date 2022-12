Más de 300 personas se concentran en Santa Perpètua de Mogoda para condenar el último crimen machista

Más de 300 personas han llenado este martes la plaza del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) para condenar el reciente crimen de una vecina, confesado por su pareja, un hombre de 69 años. En la concentración, convocada por el Ayuntamiento, tanto el consistorio como la Generalitat han mostrado su apoyo a la familia de la víctima y han rechazado cualquier forma de violencia contra las mujeres. La consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha apuntado que, como es habitual en estos casos, la Generalitat se personará en la investigación judicial para esclarecer el crimen. La alcaldesa de Santa Perpètua, Isabel García, ha avanzado que el consistorio también pedirá ser acusación popular.

Verge ha mostrado su apoyo del Govern a los familiares y amigos de la víctima, la Carme, una mujer de 88 años vecina del barrio del centro de Santa Perpètua. La consejera ha lamentado que el crimen llegue pocos días después de otro feminicidio en Lleida. "Estamos hartas", ha exclamado, mientras ha reclamado "corresponsabilidad" de toda la sociedad para erradicar la violencia machista. "Una violencia que nos maltrata psicológicamente, nos agrede sexualmente y, en último término, nos puede llegar a matar", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Perpètua ha mostrado también el firme rechazo del municipio contra el crimen machista ocurrido la madrugada del día de Sant Esteve y contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres. "No queremos ni una menos entre nosotras", ha recalcado Isabel García, que ha defendido la importancia del trabajo conjunto de las administraciones "para que no continúe esta lacra". García ha apuntado que el consistorio también se personará en la causa, "como no podía ser de otra manera".

Mientrastanto, continúa arrestado el hombre de 88 años detenido la madrugada de este lunes como presunto autor del crimen, después de que él mismo avisara a la policía sobre el suceso. Se espera que pase a disposición judicial entre hoy y mañana miércoles.