Más de 2.000 taxistas preparan una querella contra Uber y Cabify

Taxistas de toda España interpondrán, en los próximos días, una querella contra las plataformas Uber y Cabify. Lo harán por ocho presuntos delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales. Serán demandas individuales contra estas dos plataformas però también se presentará contra el negocio de las VTC que operan en España. Los taxistas insisten en que no tienen nada en contra de los conductores de VTC sino contra las mafia que existen detrás de este tipo de vehículos.

El sector del taxi advierte, además, que volverá a las calles si mañana no se aprueba el reglamento metropolitano que alarga a los 60 minutos el tiempo de precontratación de un servicio VTC. Está previsto que este reglamento se apruebe mañana en el pleno de la Autoridad Metropolitana de Barcelona. Actualmente la obligación es la de precontratar el servicio 15 minutos antes, como establece el decreto de la Generalitat, en vigor desde el mes de febrero. De momento, el nuevo reglamento sólo cuenta con el apoyo del PSC, los Comunes y la CUP. Esquerra y PDecat no han desvelado el sentido de su voto. Los taxistas dejan claro que aunque no quieren volver a causar problemas a los ciudadanos, no dudarán en volver a tomar las calles si no se da luz verde al nuevo reglamento.