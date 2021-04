Martín Blanco lamenta que la formación de un nuevo gobierno pivote sobre una “institución fantasmagórica"

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament Nacho Martín Blanco se ha mostrado convencido que los partidos independentistas acabarán llegando a un acuerdo porque “siempre lo acaban haciendo para seguir enredando con la cuestión territorial”. Y en este sentido, lamenta que la posibilidad de un acuerdo gire en torno al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al llamado ‘Consell de la República’, una entidad “espectral”, como así la ha calificado. Para Martín Blanco, cualquier ciudadano catalán “con dos dedos de frente” seguramente piense que es “surrealista discutir sobre una institución fantasmagórica sin arraigo legal, que se han sacado de la manga y nos la presentan como la gran piedra de bóveda del sistema institucional catalán”. Una situación que para el diputado de la formación naranja demuestra que “los gobernantes viven al margen de la realidad”.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos también advierte de que el futuro ejecutivo catalán no augura nada bueno, y puede ser “tan contraproducente como el que hemos tenido los últimos años”, con una legislatura de confrontación y con “las instituciones al servicio de los antisistema”. En este sentido, Martín Blanco dice que lo que ocurre en Cataluña no sucede “en ninguna otra región del mundo occidental”, porque se trata de una región “con un gran tejido económico” pero que está supeditada a lo que digan los antisistema, y que actualmente, precisa el diputado de Ciudadanos, “no es sólo la CUP, sino Esquerra y Junts e incluso Podemos”. “El mensaje y el discurso antisistema forma parte del corpus doctrinal de los que nos gobiernan en Cataluña. Entiendo que haya gente, incluso del ámbito empresarial, que considere que esté bien que continuemos sin gobierno”, ha añadido.

Lo volverán a hacer

Martín Blanco ha advertido que los partidos nacionalistas van intentar llevar a cabo “un nuevo 1 de octubre”. Según el portavoz parlamentario de Ciudadanos este será un “nuevo desafío” a la legalidad vigente porque estos partidos “desprecian profundamente las instituciones y porque no tienen proyecto para Cataluña” excepto llevar a los catalanes “al despeñadero y al enfrentamiento con el resto de España”. El diputado ha recordado que en el preacuerdo entre ERC y la CUP ya se contempla la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Teniendo en cuenta los precedentes, dice Martín Blanco, es posible que vuelvan a desafiar la legalidad vigente, “lo que provoque la fuga de otras 5.000 empresas de Cataluña”.

Ante esta situación, Nacho Martin Blanco no ve que haya un gobierno central fuerte para frenar el desafío porque hasta ahora, dice, “la actitud del gobierno no invita al optimismo”. De hecho, ha destacado la actitud “complaciente” del ejecutivo de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas; una actitud, que considera que es “de no molestarlos”, y tomando una dirección que “debilita nuestra democracia, como con el tema de los indultos”. Y es que, para Martín Blanco, ningún gobierno ha hecho más concesiones a los nacionalistas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha conseguido tener a todas las formaciones separatistas alrededor.

Nuevo gobierno en Cataluña

Por otro lado, el político del partido naranja ha defendido el proyecto de Ciutadans, por ser un proyecto “de centro y liberal” y dice que una buena parte de la sociedad catalana quiere políticas moderadas y no caer en los extremismos. También opina que la formación tiene un proyecto para toda España. Y ha recordado que Ciudadanos nació, entre otras cuestiones, “para combatir los nacionalismos periféricos”. De ahí su vocación de ámbito nacional, “más que de ámbito estrictamente autonómico”. “Por este motivo pienso que tiene sentido en el conjunto de España, entre la sociedad española, porque hay un poso importante de liberalismo, de centrismo, y eso lo han encarnado figuras como Suárez. Creo que eso todavía existe entre la sociedad española”, ha asegurado.