Maria Vergès: "Debemos ir todos de la mano con la candidatura de los Juegos, dejando de banda la política"

"Evidentemente hay diversidad de opiniones sobre la candidatura de los Juegos de Invierno 2030" reconoce Maria Vergès, Síndica de la Vall d'Arán, al informativo mediodía de Cope Cataluña y Andorra. Recuperando las declaraciones de Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, de hace un par de semanas, referentes a la necesidad de hacer los juegos en los Pirineos, Maria Vergès ha apuntado que el territorio ganaría mucho si al final la candidatura sigue adelante.

Todo esto sucede en el marco de la presentación de la candidatura de los Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Maria Vergès considera que el hecho de que la candidatura llegue a los Pirineos ayuda mucho a todo el territorio; "No solo en el plano económico, sino también en sanidad, en turismo, en lo que la marca se refiere a nivel mundial...".

Aunque por esta parte crean en la candidatura, hay otras instituciones que no tienen el mismo criterio. "Me consta que se está trabajando para ir unidos en una sola candidatura" explica Vergès. También remarca la importancia de ir de la mano en esta situación, dejando de lado la política, para dotar de seguridad a la candidatura. Confia en que el proceso vaya para adelante, en consecuencia al visto bueno que dan des del COI. "La oportunidad es inigualable" añade.

Los plazos en los que se trabajan, según Vergès, pueden propiciar que en el año 2022 se acabe de confirmar la candidatura de los Pirineos para los Juegos de Invierno del año 2030. "Necesitamos quer el Gobierno de la Generalitat de un paso en este sentido, para unificar toda la candidatura" afirma Maria Vergès.

Ante las críticas recibidas por la explotación medioambiental de los Pirineos ante unos posibles Juegos Olímpicos, por ejemplo aduciendo que no habrá mucha nieve en 2030 allí, Vergès cuenta que la información que se recibe no está del todo actualizada. "No se preveen inversiones en nuevas infraestructuras, sino reformas en las ya existentes" explica la Síndica de Arán, a lo que añade que este debate medioambiental no debería aparecer sólo ahora, porque en el Pirineo ya hace más de 10 años que sufren su efecto. "Existe un cierto paternalismo urbanita para sacarse esa especie de culpa sobre el debate medioambiental" concluye.