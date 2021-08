María José Carcelén atribuye el aumento de contagios en las residencias a la falta de personal y de vacunas

La variante Delta también ha entrado en las residencias geriátricas, si es verdad que la tasa de infectados no es ni mucho menos la que hubo durante la primera ola de la pandemia, sí que ha habido un repunte de contagios. Maria José Carcelén, presidenta de la coordinadora de residencias 5+1, explica en COPE Cataluña y Andorra que el aumento de casos se debe a diferentes aspectos, como “los trabajadores que no están vacunados y la falta de personal”. Carcelén confirma hay menos trabajadores que antes de la pandemia, “no se están cubriendo todas las vacaciones y esto comporta que no se haga bien la sectorialización ni el mantenimiento de los grupos burbuja”.



También exige que se hagan pruebas de antígenos a los residentes igual que se hacen actualmente pruebas semanales a los trabajadores. La presidenta de coordinadora de 5+1 critica las medidas de protección que la Generalitat aprobó para as residencias y que este pasado lunes prorrogó. Considera que se están afectando los derechos fundamentales, constitucionalmente reconocidos, como el derecho de libertad, el derecho de reunión y libre circulación de las personas mayores. Por este motivo, han presentado una denuncia. Asimismo, considera que estas restricciones no son efectivas.



“La vía que tomado tanto la Generalitat como las empresas es cerrar las residencias y esto es absurdo porque el virus no entra por los familiares porque quien tiene el contacto estrecho, quien los ducha, los levanta y quien les da de comer son los trabajadores".



Por otro lado, Carcelén ha exigido a las autoridades que se tome una decisión sobre el personal sanitario que trabaja en las residencias y que no quiere vacunarse, pues concluye que están en contacto con personas vulnerables y que generan un gran riesgo.