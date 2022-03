Marcha lenta de taxistas contra el aumento de precios del combustible

La marcha lenta de taxistas para protestar contra la escalada de precios de los combustibles ha comenzado poco antes de las diez y media en el Aeropuerto del Prat y acabará ante el Parlament. Según los organizadores, participaan alrededor de 800 vehículos aunque confían en que en el centro de Barcelona se sumen más. El portavoz de Elite Taxi, Tito Álvarez, ha pedido ayudas como las aprobadas durante la pandemia y ha advertido que, en caso contrario, podrían iniciar otra protesta ocupando la Gran Vía, como hicieron el 2018. La marcha está encabezada por siete tractores de camión en representación de los transportistas.

Los taxistas han pasado primero por la terminal de llegadas del aeropuerto y desde allí se han dirigido a un polígono del Prat de Llobregat para reagruparse y avanzar hacia la C-31 en dirección al centro de Barcelona y al Parlament.

Tito Álvarez ha explicado que vuelven a salir a la calle porque "no pueden respirar" con una caída de la facturación del 50% respecto al 2019 y un incremento de los costes del 60% en el último año. "Todo sube y las tarifas sólo se han incrementado un 2,8%. Si no las quieren volver a subir para no repercutir en los consumidores, nos tendrán que dar ayudas directas", ha añadido. Álvarez ha dejado claro que "es momento de ayudar la sector" porque si no les obligarán a paralizar el servicio otra vez más con una huelga.