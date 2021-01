La Marató de Donants de Sang marca como objetivo las 10.000 donaciones para remontar ldespués de navidad

El Marató de Donants de Sang se alargará del 8 al 15 de enero con el reto de llegar a las 10.000 donaciones para remontar las reservas que cada Navidad caen un 25% respecto a los meses anteriores. "Las donaciones sirven por enfermos de todos tipos, también por enfermos de covid-19 que han llegado débiles en los hospitales, con niveles bajos de hierro y han necesitado transfusiones", ha explicado el presidente del Banc de Sang y Teixits, que ha dicho los meses de abril y mayo el 15% de las donaciones sirvieron para esta finalidad. La campaña "Dar sangre es otra película" se ha presentado por primera vez en una rueda de prensa telemática conjunta los alcaldes de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.

Las donaciones serán del 8 al 15 de enero en los principales hospitales, pero el fin de semana del 8 y 9 de enero también habrá un punto de recogida en el Portal del Eixample, al número 286 de la calle València de Barcelona. Habrá que reservar hora para evitar aglomeraciones de donantes.

La campaña "Dar sangre es otra película" estará ambientada en el cine, se reservará la hora a través de la página web como si fuera una butaca al cine y los donantes dispondrán de palomitas y serán recibidos por una alfombra roja.

Durante la donación o al final, podrán hacerse una fotografía con carteles con frases míticas de películas adaptadas a la donación. En la web también se podrán ver durante la semana varios tráileres con historias de la donación protagonizadas por donantes y receptores.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su agradecimiento a los donantes voluntarios. Lo ha enmarcado además en un "año excepcional" que ha obligado a hacer esfuerzos añadidos para mantener la logística que implica la donación, un "modelo de éxito del sistema de salud basado en la solidaridad, la generosidad y el bien común".

"No es difícil, es fácil, no hace daño, todo el mundo quien trabaja para facilitarlo, lo hace con una cura extraordinaria", ha destacado el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. "Que no tengan recança, que no tengan miedo", ha remachado a las personas que dudan.

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha destacado que "con un gesto muy sencillo se puede cambiar la vida de muchas personas".

Por su parte, la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha destacado que dar sangre "se tendría que normalizar, tendríamos que entender que es un acto mínimo casi obligatorio de civismo, porque dar sangre es dar vida y salva", ha añadido.