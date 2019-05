Maragall consigue alzarse con la victoria en el Ayuntamiento de Barcelona

En el ayuntamiento de Barcelona termina la jornada electoral con la victoria de Ernest Maragall, candidato por ERC muy seguido por Ada Colau, actual alcaldesa del Ayuntamiento y candidata por Barcelona en Comí, lo que ha provocado que ambas formaciones políticas consigan 10 concejales. El PSC, por su parte ha terminado el escrutinio con 8 concejales pese haber luchado por la victoria al principio de la jornada electoral. El Ayuntamiento se completa con 6 concejales de la formación política encabezada por Manuel Valls (BCN-Canvi), seguida de los 5 concejales que, finalmente ha conseguido Joaquim Forn y la cara visible de la formación, Elsa Artadi. El Partido Popular, por su parte,ha conseguido alzarse con 2 concejales pese a que las últimas encuestas no le auguraban un futuro en el Ayuntamiento de Barcelona.

El triple empate entre las primeras posiciones ha marcado estas elecciones. Ada Colau (Barcelona en Comú, Ernest Maragall (ERC i Jaume Collboni (PSC)han luchado por la victoria en la capital catalana des del inicio del recuento. Ada Colau, que pese haber mantenido el liderato la mayoría del escrutinio, no ha logrado ser la gran vencedora de la noche, lugar que ocupa Maragall.

Por su parte, Jaume Collboni, ha logrado duplicar los resultados de las elecciones del 2015 y, de esta manera conseguir un buen lugar en las elecciones que le permitirá ser clave en la alcaldía del municipio. De esta manera el futuro de la ciudad catalana depende de un posible pacto de izquierdas, lo que ha llamado Colau “pacto de ciudad” entre izquierdas, que has conseguido la victoria absoluta en estas elecciones.

Manuel Valls, podría ser el perdedor de la noche al no alzarse con la sorpresa de la formación que contaba con el apoyo de Ciutadans. Pese a ello, el socialista francés tendrá un mandato en el que su posición podría ser clave y el Partido Popular, con Josep Bou al frente, ha conseguido entrar en el Ayuntamiento a pesar de estar muy reñido el final de estas elecciones, de esta manera la CUP y Barcelona és Capital, que según los sondeos depie de urna consegían entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, se han quedado a las puertas.

Por su parte en Lleida Esquerra Repunlicana tyambién ha conseguido la victoria, seguido de cerca por los socialistas que ambas formaciones han conseguido 7 concejales, seguidos de los 6 de Junts per Catalunya. Ciudadanos ha conseguido 3 concejales, y Barcelona en Cmú y el Partido Popular 2. Con lo que respecta a Girona Junts per Catalunya se alza con la victoria al conseguir 9 concejales seguidos de los 6 de Capgirem Bcn-Amunt y PSOE. Esquerra Republicana consigue 4 y Ciudadanos 2. En el caso de Tarragona los socialistas ganan las elecciones seguidos de cerca de Esquerra Republicana, ambas formaciones con 7 concejales que conseguirian la mayoría absoluta. Los concejales restantes se han repartido con 4 concejales para Ciutadans, 3 para junts per Catalunya y 2 para Barcelona en Comú, Capgirem Bcn-Amunt y el Partido Popular.