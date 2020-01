Un maquinista obliga a bajar a todo el pasaje del tren por haber finalizado su jornada laboral

La sorpresa y el desconcierto han sido totales para los viajeros de la R-1. Centenares de personas llenaban el tren que salía a las 7:04 horas de Maçanet- Massanes y que tenía que pasar por Montgat, según su horario, a las 8:13 horas. A causa del temporal, con fuertes vientos, los trenes se han visto obligados a reducir la velocidad habitual, acumulando retrasos. Así, el convoy de la R-1 llegaba a Montgat a las 8:32 horas.

Y en este momento empieza la insólita situación. Los atónitos pasajeros escuchan por megafonía que tienen que abandonar el tren, porque el maquinista había hecho muchas horas y tenía que abandonar el servicio. Los viajeros tenían que bajar y esperar el otro tren para continuar su viaje. El problema, como han corroborado diversos afectados por redes sociales, es que el siguiente tren iba lleno y era muy complicado entrar. La situación deriva en aglomeraciones y nervios. Este es el momento en que los viajeros están en el andén de la estación de Montgat

Los pasajeros no entendían lo que estaban sufriendo y la huida del maquinista. Pero el trabajador ha cumplido con la ley que prohíbe a los maquinistas superar su horario laboral. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha dicho en COPE "la ley es clara, los maquinistas no pueden trabajar más de su jornada, porque estaríamos poniendo en riesgo la seguridad del viaje". La normativa prohíbe que no se puede exceder ni un solo minuto la jornada laboral por seguridad de los pasajeros. El exceso de horas en materia de conducción ferroviaria está tipificada como "una infracción administrativa grave".

El conductor avisó con antelación que iba a llegar a Montgat con su horario cumplido y que no podía continuar con el trayecto. La solución ha sido vaciar el tren y el maquinista ha trasladado el convoy hasta la estación de Badalona para evitar el colapso del servicio. Según Renfe "en Montgat solo hay dos vías y sí el tren se hubiera quedado, habría afectado con retrasos a toda la línia R-1", explica Antonio Carmona.

El conductor tenía que haber hecho el relevo en Barcelona, pero a causa del retraso por el temporal no llegaba a tiempo. Diariamente se producen en Rodalies más de 1.000 relevos, que pasan desapercibidos por los usuarios. Hasta hoy, que unos viajeros se han visto obligados a bajarse del tren, porque el maquinista no podía continuar.