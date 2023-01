Manuel Bustos surt de presó de dilluns a divendres per a treballar

El exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos, que compleix condemna pel cas Mercuri, surt de presó de dilluns a divendres des de finals de novembre per a treballar, han explicat fonts penitenciàries.



Ho fa arran d'un acord de la junta de tractament de la presó de Quatre Camins, a La Roca del Vallès (Barcelona), que va decidir aplicar-li l'article 100.2 del Reglament Penitenciari.



Aquesta modalitat penitenciària ho manté classificat en segon grau i li permet sortir de la presó per a treballar o fer voluntariat.



L'aplicació d'aquest article està pendent d'autorització per part del jutge de vigilància penitenciària, però mentrestant pot gaudir-lo.



Al marge, Busts ha usat dos permisos: un de tres dies per Nadal, autoritzat pel jutge de vigilància penitenciària, i un altre per fi d'Any, autoritzat per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.



Com a pres classificat en segon grau, Busts pot gaudir de permisos perquè ja ha complert una quarta part de la seva condemna.