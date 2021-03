“Manual para tener hijos catalanoparlantes”: priorizar siempre el catalán y si no es posible, usar el inglés

Este manual, este artículo, lo he escrito la maestra Dolors Clotet, que es una de las firmantes del llamado Grupo Koine, que propugna el monolingüismo absoluto en catalán. Pues bien, Clotet ha publicado un “Manuel para tener hijos catalanoparlantes” en la revista l’europeu.cat, en el que da varios consejos para llevar a cabo este propósito.

De entrada, Clotet recomienda que los padres, antes de tener hijos, llegar a un acuerdo sobre con qué lengua se les va a hablar, que sea el catalán, y que, a ser posible, entre los progenitores también hablen catalán. Pero, además, insta a “dar ejemplo” y, por lo tanto, a que no “cambiemos nunca de lengua y utilicemos el catalán con toda naturalidad, con todos (…) y en todos los ámbitos”. También apuesta por “explicar la situación sociolingüística y nacional en casa”, o lo que es lo mismo, se tiene que decir a los niños que “el castellano es la lengua que se impuso” y el catalán “la que tenemos que proteger y salvar”.

PRIORIZAR EL CATALÁN Y EL INGLÉS COMO ALTERNATIVA

Otro de los aspectos que deja claro es que hay que “evitar el castellano, priorizar el catalán y el inglés como alternativa”. Se trata de demostrar, según Dolors Clotet, que “no hace falta el castellano para acceder al mundo”, porque allí “donde no se llegue con el catalán, tenemos el inglés, lengua franca y útil por antonomasia”. Y en este sentido, considera una señal de alarma que los hijos hablen en castellano a los padres o a los hermanos. Insta entonces a “cortar de raíz” esta situación.

CAMBIAR DE ESCUELA SI ES NECESARIO

Para esta profesora un aspecto clave es la escuela, que debe ser “un espacio seguro en el que los niños puedan hablar e interactuar en catalán por defecto y sin consecuencias negativas”. Y si no se dan estas circunstancias, si no se cumple, dice la inmersión lingüística, habría que plantearse la posibilidad de cambiar de centro y llevar al niño a una escuela “privada o concertada”, aunque reconoce que hacerlo puede tener un “sobrecoste”. Y también ofrece otra posibilidad: trasladarse a otro lugar para criar a los niños, que se puedan criar “como catalanes, tejer y crear espacios seguros” en los que sean otros, “los que se asimilen al catalán y a la catalanidad y que no sea nuestra descendencia la que pierda sus raíces en su propia tierra”.