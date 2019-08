Se mantiene la huelga del personal de tierra de Iberia para este fin de semana en el Aeropuerto del Prat

La reunión de este martes para llegar a un acuerdo entre el personal de tierra de Iberia y los representantes de la empresa en la sede de Trabajo ha finalizado sin llegar a un entendimiento y, por lo tanto, se sostienen las jornadas de huelga que estaban previstas para los días 24, 25, 30 y 31 de agosto.

Las peticiones que ha exigido el comité son la escasez de personal que hay en estos momentos, la falta de estabilidad dentro de la plantilla, el gran volumen de trabajo, el abúso de las horas extraordinarias de obligado cumplimiento y la reorganización de turnos para poder conciliar con la familia y el trabajo. El personal de tierra es el encargado de la gestión del equipaje de hasta 27 compañías que operan en el aeropuerto. El portavoz de UGT en el comité de empresa de Iberia, Omar Minguillón, ha mostrado su descontento ante la posición "no dialogante y severa" de la empresa y ha denunciado que el aeropuerto de Barcelona "está abandonado por la compañía".

Para que el jueves haya un entendimiento y un acuerdo, el comité considera que la compañía debería traer "números y fechas" de cambios en los contratos en Barcelona, que es donde se requiere de trabajo, según ha indicado Minguillón.

Asimismo, el comité de huelga ha anunciado que celebrará asambleas este miércoles y viernes para los distintos horarios de trabajo para insistir en la plantilla de la importancia del cumplimiento de los servicios mínimos, ante el requerimiento de algunos grupos de trabajadores de no cumplirlos ya que los consideran "abusivos". También han intentado calmar los ánimos en la plantilla: "No queremos que el aeropuerto de Barcelona sea un caos, aunque mantenemos que los trabajadores estén hartos de esperar y de no encontrar diálogo por parte de la empresa".