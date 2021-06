Manel Martínez: “Por la mañana nuestras calles parecen un campo de batalla después de la guerra"

El levantamiento del toque de queda ha devuelto las pesadillas a los vecinos de la Barceloneta y Ciutat Vella, que han visto como las fiestas de madrugada en las calles y las playas se reanudaban después de una tregua por la pandemia.

Manel Martínez, vicepresidente de la asociación de vecinos de la Barceloneta, no entiende cómo ante esta situación el ayuntamiento de Barcelona no hace nada: “se están cargando el espacio público, las plazas, calles, monumentos, el mobiliario urbano y también el litoral, es brutal”.

Martínez considera increíble que desde el consistorio municipal no se busque la manera de poner solución a una situación cada vez más grave. “No entiendo que lo único que haya hecho la alcaldesa sea salir unas horas antes de Sant Joan para decir que no van a permitir esto. Y yo le pregunto, ¿cómo lo van a hacer?”.

Y es que el vicepresidente de la asociación de la Barceloneta cuenta en una entrevista para COPE Catalunya y Andorra que “los vecinos hemos invitado muchas veces a Ada Colau a venir un viernes o un sábado por la noche para ver la situación en directo, pero nunca se ha presentado”.

Colau tampoco ha ido los días posteriores a las fiestas nocturnas ni ha visto el estado de las calles por la mañana: “parecen un campo de batalla después de la guerra”, afirma Martínez de manera contundente.

Después de una noche de fiesta, en las calles de la Barceloneta y Ciutat Vella se puede encontrar de todo, tal y como describe Manel Martínez: “hay excrementos humanos, vómitos, coches con patadas o retrovisores rotos, fachadas dañadas, la playa llena de cristales, latas y basura...”.

Algunos de estos desperfectos son debidos a que los jóvenes que salen de fiesta son “muy violentos”. El vicepresidente de la asociación de vecinos de la Barceloneta cuenta que "se han llegado a encarar con los vecinos que les han llamado la atención por su mala conducta".

Los habitantes de las zonas más afectadas se quejan de que se están vulnerando sus derechos fundamentales, porque se les está privando del descanso. Manel Martínez denuncia que “hace años que duermo con tapones”.

Desde las asociaciones de vecinos sólo piden “que se haga cumplir la ley”, porque consideran que “lo que no puede ser es que porque unas personas quieran gozar de una mal entendida libertad se haga un libertinaje contra nuestros derechos”.

La reapertura de los locales de ocio nocturno no ha hecho más que empeorar la situación, porque “cuando los jóvenes salen a las tres de la madrugada de la discoteca todavía les quedan muchas ganas de fiesta, y entonces se van a las calles y a la playa”.

Manel Martínez reconoce que “tal y como está la situación ahora mismo se prevé un verano complicado”, pero enfatiza el hecho de que no pararán “de reclamar que se ponga orden en una ciudad que lo único que pide es que se garantice el derecho al descanso”.