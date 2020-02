Malestar en sindicatos y familiares de agentes por un documental en TV3 sobre los Mossos

El pasado martes, en horario prime time, el canal público TV3 ofreció el documental " Mossos llums i ombres ". Producido por Incís Film y dirigido por Guillem Carol, el espacio de 60 minutos incide en 4 aspectos de la trajectoria de la policia catalana. Sus inicios y la negociación política, el 15-M y las cargas policiales por las manifestaciones, los atentados de Les Ramblas y Cambrils y el 1-0 y los disturbios del pasado octubre.

Las imágenes repiten las cargas policiales , pero en ningún momento muestran las agresiones y heridas sufridas por los agentes, " el servicio de documentación de TV3 es muy selectivo", ironiza en Cope Santos Santamaría, padre del agente asesinado por ETA en Rosas.

Curiosamente, en un espacio dedicado a la trayectoria del cuerpo policial, sorprende la omisión del atentado mortal sufrido por un agente de Mossos y que tampoco hubiera ninguna mención a los agentes muertos en actos de servicio. Santos Santamaria lamenta " he visto la mitad del documental. No explica ninguna virtud de los agentes, no sólo se tendría que recordar a mi hijo sino a todos los agentes que han muerto por hacer su trabajo".

Santamaría es claro " hay un intencionalidad política. en los invitados y en lo que dicen". Así, el programa consulta con políticos como David Fernández de la CUP, y recupera la figura de Jordi Pujol, para explicar las negociaciones iniciales.

Desde el sindicato FEPOL, Toni Castejón expresó por twiterr su disconformidad por el tratamiento del programa a los Mossos. Lamentó la falta de imágenes de los Mossos heridos en los disturbios de este otoño y los ataques que sufrieron. Castejón también recordó la figura de Santos Santamaría, olvidado en el documental.