Malestar en la Guardia Civil por la creación de la "Policía Marítima" de los Mossos de Esquadra

La creación de la "Policía Marítima" por parte de los Mossos de Esquadra ha provocado malestar en la Guardia Civil, porque se va a crear una unidad marina para la que no tiene competencias. Por este motivo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) elevará una queja al Ministerio del Interior, para que se examine la legalidad de esta nueva unidad, y en cualquier caso, y si hiciera falta, que se pueda recurrir a los tribunales su implementación.

DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y CONFLICTO DE COMPETENCIAS

Según ha explicado a COPE el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, es el Ministerio del Interior el que ha tenido que dar la autorización, sino, añade, "no se puede entener de otra forma". Y también advierte que esta situación "no sólo va a crear duplicidades, sino también un posible conflicto de competencias porque no está el protocolo definido, no sabemos quién va a tener que atender la incidencia, si el primer cuerpo que llegue, el primero que sea avisado. Y después hay que hacer un traspaso de competencias en cuanto a ese caso en concreto, si es un cuerpo policial o es el otro, el que tiene que atenderlo en caso de que haya diligencias penales. En fin, es un maremágnum en la normativa y en la manera de trabajar ". Y lamenta también que esta situación acabe "perjudicando al ciudadano que no tiene la culpa".

Fernández vaticina que durante un tiempo se mantendrá esta duplicidad, pero al final cree que serán los Mossos los que acabarán desplazando a la Guardia Civil como policía marítima. No son policía autonómica, decía, sino que quieren ser un cuerpo integral dentro del Estado.

LA POLICÍA MARÍTIMA DE LOS MOSSOS, A PARTIR DEL 1 DE JULIO

De momento esta nueva unidad de los Mossos se estrenará a partir del 1 de julio. Según explicaba el consejero de Interior, Miquel Buch, "El Cuerpo, policía ordinaria e integral de Cataluña, asumirá, como no podía ser de otra manera, las funciones en el ámbito marítimo que por ley le corresponden".

Presentem a l’Ametlla de Mar el desplegament de @mossos en aigües marítimes que està previst que s’iniciï l’1 de juliol. El Cos, policia ordinària i integral de Catalunya, assumirà, com no podia ser d’altra manera, les funcions en l’àmbit marítim que per llei li corresponen. pic.twitter.com/PX7C3qF4AG — Miquel Buch (@MiquelBuch) February 20, 2020

De momento, en una fase inicial, contará con tres embarcaciones y formarán parte medio centenar de personas.