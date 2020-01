La majoria de turistes que compren al passeig de Gràcia són xinesos

Més del 50 per cent de les vendes a les botigues del Passeig de Gràcia de Barcelona són de clients xinesos.El comprador procedent de la Xina,Hong Komg,Taiwan i Macau ha estat clau per aconseguir l'increment d'un 18 per cent de les operación sense IVA a la milla d'or de Barcelona. Els disturbis provocats pel “Procés” van rebaixar en cinc punts les vendes al Passeig de Gràcia.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Lluís Sans,president de l'Associació de comerciants del Passeig de Gràcia, ha destacat que “ Aquest turisme no nomès és de compres perqué tambè sopar o dinar fora de l'hotel i deixar diners a la ciutat.Els xinesos busquen a Barcelona objectes de luxe, tant de moda com de cumplements,perqué tenen molt interioritzada la cultura del regal i molts compren per regalar desprès a la familia o als amics”.

