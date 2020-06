El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell ha vuelto a insinuar que la culpa del cierre de las plantas de Nissan, que ha dejado a más de 20.000 trabajadores en el paro, la tiene "el Estado español". Durante la rueda de prensa que ofreció ayer el presidente ya dejó claro que uno de los factores por los que Nissan no salvaba Cataluña en la coyuntura de su reestructuración empresarial era el hecho de que "Madrid no invirtió cuando lo tenía que hacer". Unas declaraciones que acabó por apuntalar en el programa Tot es mou de TV3, “El Estado español, no sabemos si es que no nos contempla ya como parte de su economía, pero cuando hace referencia a un sector tan crítico, tan importante como el automóvil, la pregunta es ¿qué ha hecho el señor Sánchez para salvar Nissan?“, señaló Canadell.

El triste capítulo que ha protagonizado la marca nipona en lo que se refiere a sus plantas de Cataluña ya arrastraba una endémica polémica que avivaron los independentistas más radicales al comprobar que, en la mayoría de videos publicados en las redes sociales, los manifestantes se expresaban en castellano. Factor sine qua non para que los secesionistas dejen de apoyar cualquier causa, por justa y legítima que sea.

Joan Canadell es conocido por su desmesurada afinidad por el independentismo, y pese a ocupar un cargo público siempre se ha jactado de su apoyo incondicional y el trato de favor que siempre ha exhibido para con el movimiento secesionista. Favoreciendo con asiduidad a empresas con un claro sesgo anticonstitucionalista y de índole catalanista. Siempre bajo el pretexto de que la Cámara de Comercio representa el sentir de la mayoría del empresariado catalán, que, para Canadell y su cúpula, es de clara ideología independentista. Una afirmación que siempre han basado en encuestas de muestras insignificantes respecto a la grandilocuente cantidad de empresas que hay en Cataluña.