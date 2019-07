La madre de la menor de Manresa declara que su hija vive en el pánico tras los hechos

Turnos paera nuevos testigos, familiares de la víctima y Mossos d'Escuadra encargados de la investigación, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra la llamada Manada de Manresa .

Al borde del llanto, y con mucha angustia la madre de la menor ha declarado " yo trabajaba en la noche de la fiesta. Fue al dia siguiente,domingo por la tarde, cuando mi herrmana me informa que han violado a mi hija de 14 años". La madre relata que una vez conocido los hechos,decide ir con su hija al hospital y les insta a presentar la denuncia" a pesar que ella tenía mucho miedo, estaba atemorizada porque se sentía amenazada. Todavía vive con el pánico" remacha la madre.

La tía de la joven. ha confirmado que su sobrina fue a dormir a su casa, y que cuando se levantó recibió la llamada de su amiga informándole de lo sucedido. Al principio, la menor que tenía 14 años le dice a su tía no se acordaba de nada, y luego le dijo que tenía memoria de instantes, como el tener encima a un hombre con gafas y que fue obligada a practicar relaciones sexuales. En su declaración la víctima señalo que se sintió intimidada en la fiesta porque los procesados esgrimieron una pistola,que no sabía que era de fogueo, y que perdió la conciencia porque le tiraron droga en la bebida.

Los Mossos, ha declarado que encontraron una pistola de gran veracidad de fogueo en la habitación, del presunto inductor de las violaciones por turnos,después de la denuncia de la joven.

Por su parte las defensas han aportado dos testimonios, que han declarado que no vieron nada extraño en la fiesta.

El juicio continuará el 16 de septiembre,con la prueba pericial solicitada per Fiscalía de un informe biológico y de rastros de ADN en el pantalón de la menor. Posteriormente las partes,expondrán lasm conclusiones definitivas.Fiscalía sostiene que es un caso de abusos y pide penas entre 10 a 12 años para 6 de los procesados,pero no descarta aumentar a agresión sexual, como la acusación particular, que conlleva penas de 18 años. Los procesados, que ahora están en libertad, negaron los hechos en su declaración.