Los vuelos europeos impulsan una cierta recuperación de la actividad del aereopuerto del Prat

A pesar de que finalmente el gobierno español ha descartado abrir fronteras este primero de julio con los 15 países propuestos por la UE, la actividad en el aeropuerto del Prat, a pesar de que aún está muy lejos de la habitual, se empieza a recuperar progresivamente. Según datos de Aena, el aeródromo de la capital catalana llevara a cabo este miércoles 172 operaciones comerciales entre llegadas y salidas, más del doble de las que operó el pasado 21 de junio cuando recibió los primeros vuelos de países del espacio Shengen.

A pesar de que todavía minoritarios, los turistas son cada vez más visibles en la zona de llegadas después de meses de ausencia total. Lo constatan los taxistas, que han pasado de esperar entre siete y ocho horas para encochar a hacerlo en poco más de una hora.

El aeropuerto del Prat ha entrado en el mes de julio, uno de los de más actividad del año, con una de sus terminales, la 2, todavía cerrada y con un 20% de la operativa habitual en pleno verano. Aún así, si lo comparamos con unas semanas atrás, se puede afirmar que la normalidad vuelve poco a poco al aeródromo de la capital catalana.

Un claro ejemplo de esto es que este miércoles se han empezado a ver las primeras colas, a pesar de que todavía tímidas, en los mostradores de facturación de Vueling y en los controles de seguridad. Un buen signo de que la llegada de turistas europeos se consolida.

Uno de estos turistas es Lucio, un brasileño residente en Londres que después de cambiar varias veces su vuelo ha conseguido llegar a Barcelona para pasar una semana antes de marchar a Ibiza para continuar sus vacaciones. Explica que el avión en el que ha viajado iba lleno y que en Heathrow todos los vuelos con destino al España registraban largas colas para embarcar. "Creo que estamos volviendo a la normalidad", añade.

Jenni, a su vez, explica que compró su billete de Londres a Barcelona a principios de año y que lo ha ido cambiando de fecha hasta que finalmente ha podido volar para pasar unos días de vacaciones. A pesar de que desde el día 21 de junio ya podía volar, optó por esperarse para no tener que hacer la cuarentena obligatoria. "No tenía sentido venir a Barcelona una semana si no podía salir del hotel", justifica.

Quien también ha conseguido llegar a la capital catalana después de muchos intentos es Jordi, catalán residente en Londres, que ha venido por trabajo y aprovechará para ver a la familia. Destaca que los protocolos de seguridad y sanitarios le han parecido mucho más "serios" y "rigurosos" en Barcelona que en Londres después de llenar un formulario en el avión y pasar controles de temperatura al salir del avión.

La llegada de los primeros turistas ha sido muy bien recibida por los taxistas. José explica que hasta ahora se podía estar entre siete y ocho horas para coger clientes y que hoy ha encochado en menos de una hora y media. Propietario de una furgoneta de siete plazas, explica que el 80% de su clientela son extranjeros y que, desgraciadamente, estos días ha trabajado "para salir de casa y poco más".

Por su parte, Mani, también taxista, señala que la normalidad "todavía queda lejos" y que mientras se mantengan las restricciones para viajar libremente y las fronteras cerradas con algunos países les costará remontar.