Los vídeos que retratan al (ex) alcalde de Badalona: “Hay personas que se creen más espabiladas”

Los Mossos de Esquadra detuvieron este martes a Àlex Pastor. Los agentes lo pararon en el Eixample en aparente estado de embriaguez. Pero él se negó a someterse al test de alcoholemia. Por todo ello los Mossos tomaron la siguiente decisión: lo detuvieron por saltarse el confinamiento y atentado a la autoridad. Tras conocerse estas informaciones, el PSC ya anunció que le habían suspendido de militancia y pedían que renunciara al cargo.

En un escrito a través de su abogado, Pastor dice que “he visto resentido el lado más personal y familiar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al trabajo y la exigencia que requiere esta responsabilidad. Estos motivos han afectado a mi salud y a mi estado emocional. Y me han llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por las que pido disculpas. Es por estos motivos que presento la dimisión como alcalde, así de todos los cargos y funciones que de ella se deriven”. Ahora la primera teniente de alcalde, Aïda Llauradó, asume las funciones de alcaldesa de una forma un tanto “accidental”, dada la celeridad de los acontecimientos.

La aplaudida lección que transmitía Àlex Pastor a través de redes sociales

Hace unos días, Pastor transmitía las siguientes palabras a través de sus redes sociales: “Desde el inicio del estado de alarma solo la Guardia Urbana de Badalona ha levantado un total de 1.503 actas administrativas por saltarse las restricciones de confinamiento. Esto no puede ser. Tenemos que ser responsables y conscientes de lo que está pasando. En concreto, ayer que hacía buen tiempo habían personas que habían salido a la calle e incluso algunos se bañaban en la playa. Actitudes irresponsables que nos pone en peligro a todos”. Después de esta admirable lección, y solamente unos días después, ha sido detenido por saltarse el confinamiento y conducir borracho.

El alcalde socialista de Badalona, hace unos días, nos tenía algo importante que decir. Nos tuteaba y nos aleccionaba, porque el paternalismo es importante.

— Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) April 22, 2020

Pero esta no es la única reflexión que vertía. “La verdad es que la gran mayoría de personas están incumpliendo el confinamiento. Hay personas que se creen más espabiladas de las demás y están incumpliendo las normas. Por eso cada día la Guardia Urbana pone multas a casi un centenar de personas. Seguiremos cumpliendo con la norma para garantizar nuestra salud”.

Una "moralidad" que deja entrever la incongruencia en las palabras de Pastor.