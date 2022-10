Los vecinos de Sant Sadurní d'Anoia se hartan de la vaga de recogida de basura

La vaga de recogida de basura hace dos semanas que dura, los vecinos no dan crédito y empiezan a estar hartos de la sitaución. La basura cada vez se acumula más en las calles y esto ha provocado la aparición de roedores, insectos y la proliferacio de líquidos tóxicos. El ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia se plantea declarar la situación de emergencia sanitaria en el municipio. La situación es desastrosa, Francisco, vecino del pueblo, explica como lo está viviendo: "Mi calle está llena de basura, hay contenedores por ahí, los han movido. Han dejado toda la basura fuera, las calles huelen, es un desastre".



Los restaurantes es uno de los colectivos más afectados. Joan, propietario de Can Tunis, explica el impacto que supone sobre todo, el hecho que no se recoja la basura orgánica: "No se está haciendo bien desde el incio, ya nos quitaron un día de recogida orgánica. En un restaurante no se puede dejar la orgánica dentro, es impensable".



Además de Santo Sadurni, la huelga se extiende en los municipios de Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Olèrdola y Torrelavit. Judith trabaja a la charcutería Cal Miqueló em Sant Sadurní, pero reside en Torrelavit; y ha comparado la situación de ambós pueblos: "En Torrelavit estamos viviendo bastante más tranquilos, el ayuntamiento puso unos contenedores para que los vecions pudiéramos tirar la basura de emergencia. San Sadurní está mas afectado porque hay los piquetes de los trabajadores que se reivindican".

En general, todo empieza a ser insostenible, aunque, por ahora, no se prevé una solución rápida. La Mancomunidad Penedès-Garraf ya ha abierto un expediente sancionador para los trabajadores porque dice que se están incumpliendo los servicios mínimos del 50%.