Los vecinos de Lleida indignados con Torra por pasar las fases de Lleida para recuperar competencias

El cabreo de los vecinos de Lleida ya es proporcional a su miedo y su preocupación. La pandemia va sumando enfermos, hoy Lleida registra 84 casos nuevos, 74 en la comarca confinada del Segriá y la tasa es 20 veces superior que el resto de Cataluña. Confinados sin poder salir de la comarca y con la opción de un confinamiento domiciliario, los vecinos de Lleida empiezan a hacerse preguntas del por qué se ha llegado a esta situación.

Y en sus respuestas dan dos claves; la falta de control de las administraciones para proteger a 20.000 trabajadores sin residencia fija y a la precipitación de la Generalitat y de Torra en superar fases para recuperar las competencias, sin atender a los datos médicos. Lleida tenía muchos problemas para superar la Fase 1, por el número de contagios y superó la Fase 2 en una semana y en la 3 solo estuvo 24 horas. El pasado 18 de junio, Torra decidió que Lleida ya pasara a la nueva normalidad "por la autoridad competente que soy, en la media noche acaba en Cataluña la fase 3", solemnizó Torra.

El 22 de junio, otro aviso importante sin respuesta de la Generalitat. Aragón retrocedía a la fase 2 sus comarcas limítrofes con Lleida, nadie de la Generalitat aplicó las mismas medidas, a pesar de la cercanía y la movilidad entre los dos territorios. Pasaron 13 días hasta que la Generalitat decidió el confinamiento perimetral, por el aumento de positivos.

El PSC y el PP cargan contra Torra por su gestión en Lleida; el diputado provincial socialista en el Parlament Óscar Ordeig califica la gestión de "negligente y de jugar la salud de la gente" y Marisa Xandri (PP) acusa a Torra de precipitarse con Lleida y no atender las medidas de Aragón.

Los vecinos están indignados por la falta de reacción. Mireia, propietaria de una tienda de decoración apuntaba "no se tenía que haber esperado a tener 500 positivos, con 100 se tendría que haber actuado. Llegamos tarde". Mario Oliver, jubilado y en su paseo matinal por el centro de la ciudad, apuntaba a Torra "nos decía que los iba a arreglar todo y no creo que aporte nada positivo en este sentido". Vicente también ha perdido la confianza en los políticos" la consejera de Salud nos decía que no nos iba a confinar el viernes por la noche y el sábado cuando nos íbamos de fin de semana nos confinan".

Mientras la Generalitat y el Ayuntamiento de Lleida, gobernado por ERC, buscan el culpable en el exterior y como siempre en el Gobierno de España. Sin autocrítica ,el alcalde de Lleida Miquel Pueyo desliza sin aportar pruebas" que durante el estado de alarma, aquí llegaron personas de Canarias, Baleares, de Italia sin control". El alcalde se suma a la petición de papeles para todos y acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez " el gran ausente de esta crisis, es el Gobierno Central, el desinterés no ha cambiado. Es un problema estatal y la política estatal es barrer el problema de un lugar a otro, sin soluciones"

Por su parte Meritxell Budó ha pedido esta mañana después de la reunión del Govern "lealtad al Gobierno de España ante esta crisis sanitaria", en respuesta a las declaraciones de Fernando Simón donde consideraba que el confinamiento de Lleida se tendría "que haberse hecho antes". Una opinión compartida esta mañana por los vecinos de Lleida, que acusan a la Generalitat de improvisación, descoordinación y precipitación en la toma de sus decisiones.