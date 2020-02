Los vecinos de Girona, hartos del corte independentista en la carretera de Barcelona

Los vecinos afectados por los cortes diarios en la carretera de Barcelona han impulsado una recogida de firmas para que se ponga fin a esta protesta que desde hace 72 días llevan a cabo una treintena de independentistas. Dicen estar cansados por el hecho de que unos pocos les puedan condicionar la vida. Es lo que explicaba a COPE Silvia, una de las vecinas que apoya esta recogida de firmas. Asegura que un trayecto que habitualmente se hace en cinco minutos, se conviertan en treinta. Y eso si el corte empieza más tarde, a las 8. Porque si se avanza a las 7, como ha pasado en alguna ocasión, llegan tarde a cualquier sitio, como por ejemplo, a recoger a los niños de las actividades extraescolares. Silvia recuerda que los cortes afectan a todos, independentistas y no independentistas, y se ha preguntado si todos los ciudadanos tienen derecho a hacer lo mismo: "es lo mismo que si cada uno de nosotros nos pusiéramos con una mesa de cámping en la carretera de Barcelona a merendar. Estoy convencidísima de que a mi la policía local me echaría. Pero a éstos no los echa. Porque tienen el beneplácito del Ayuntamiento. No hay más", apuntaba.

Desde la vertiente política los grupos de la oposición también critican estos cortes. Desde el PSC, Silvia Paneque recuerda que la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha admitido que no ha autorizado ni ha permitido la manifestación, pero en cambio, destina recursos públicos. Concretamente ocho de los 19 agentes de la policía local que trabajan en el turno. Y para el resto de la ciudad sólo quedan 11 agentes. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del grupo de Ciudadanos, Daniel Pamplona, quien también recuerda a Madrenas que se están vulnerando cada día los derechos de muchos gerundenses. Y lamenta que la situación vaya para largo.