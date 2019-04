Los vecinos del Raval ya alertaron de la peligrosidad del presunto violador de Drassanes una semana antes

Los vecinos del barrio del Raval de Barcelona ya advirtieron de la peligrosidad del presunto violador de Drassanes una semana antes de que cometiera la agresión. Así lo han denunciado en un comunicado en el que han explicado que el pasado 12 de abril, un viernes, a primera hora de la mañana, el hombre arrancó el cableado de la zona verde e increpó a vecinos y a la misma Guardia Urbana. Dos horas más tarde prendió fuego al mecanismo de recogida de basura neumàtica de la calle de Robador. Pero es que al día siguiente, sábado, y según los vecinos, volvió a quemar el mecanismo de las basuras y poco después incendió varios contenedores de la calle Robador 22.

Posteriormente fue detenido por la Guardia Urbana y fue puesto en libertad a última hora de la tarde. Recordemos que este individuo se encuentra en prisión acusado de violar y de agredir brutalmente este pasado viernes, de madrugada, a una mujer de 37 años en las inmediaciones del Museo Marítimo de Barcelona. Arrancó a la víctima una oreja y también le rompió un brazo y el labio superior.

Por otro lado, y según publica el diario Crónica Global, algunos sindicatos de la Guardia Urbana de Barcelona denuncian descoordinación en el operativo que permitió detener al presunto agresor. De entrada, denuncian que los Mossos trasladaron al resto de cuerpos policiales la descripción del sospechoso que hizo un testigo ocular y no la que hizo la propia víctima. Además, la policía autonómica no sabía quién era el detenido porque no tenía su ficha policial, que sí tenía el Cuerpo Nacional de Policía.

Desde los Mossos y también desde la Guardia Urbana niegan descoordinación, aunque reconocen que pueden haber algunas disfunciones cuando se hacen búsquedas "en caliente", como fue el caso.