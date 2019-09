Los vecinos del Besós mantienen su acampada porque no se fían de Colau

No se fían de la palabra de Colau, ni de sus promesas.El proyecto, ahora anulado, de construir un centro para menores no acompañados en Besos,soliviantó a los vecinos que iniciaron protestas. Así, se mantiene la acampada para hacer guardia en el solar adyacente a la Torre Diagonal 00, donde inicialmente estaba previsto la construcción del centro. Los vecinos, explican el porqué continúan con la acampada " No nos fiamos, si no estamos igual entran de noche; no me creo a Colau después de las promesas incumplidas durante su mandato; el barrio necesita otros equipamentos, bastantes problemas tenemos ya ". Es el sentir general de entidades y vecinos del Besós para mantener su acampada reivindicativa.

Colau ha anunciado que en las próximas semanas se anunciara la área más adecuada en la ciudad, para construir el centro para acoger menores no acompañados y solicita serenidad,mientras Ayuntamiento y Generalitat trabajan para acordar la mejor y definitiva ubicación.

Los vecinos reclamas mejoras en equipamentos culturales, sanitarios y educativos y denuncian déficit de infraestructuras en el barrio.