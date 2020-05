Los trabajadores sociales alertan del colapso de las "UCIS sociales"

Los servicios sociales alertan de que se ha duplicado la atención a le personas las últimas semanas, básicamente aquellas que tenían trabajos precarios o que trabajaban en la economía sumergida, vivían al día y ahora se ven sin ingresos. Personas que necesitan atención urgente: económica pero también emocional, por el tiempo que han estado en confinamiento y porque también han perdido familiares en todo este proceso. De ahí el concepto de UCI Social, en paralelismo con las ucis sanitarias.

Pero Mercè Civit, miembro de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales alerta, en declaraciones a COPE, que el objetivo es que estas personas se recuperen y “puedan subir a planta”. En definitiva, que puedan “salir de la situación de vulnerabilidad”. Y Civit alerta del colapse de estas UCIS sociales. Por este motivo piden que las administraciones tomen medida. Aunque deja claro que para salir de esta situación se necesitan ”políticas diferentes a las de la crisis del 2008 porque se ha visto que no han funcionado".

NO BASTA SÓLO CON AYUDAS ECONÓMICAS

Pide de entrada, un mínimo ingreso para vivir y otras medidas en el ámbito de la vivienda o del empleo, pero Civit también advierte que sólo con subvenciones, y sólo desde los servicios sociales no es suficiente: “la solución no pasa únicamente por dar ayudas o subvenciones parciales. Lo que hay que hacer es que primero, que lo cubra todo, y por otro lado, que haya instrumentos para poder trabajar con las personas, para que puedan salir. Y evidentemente todo el tema laboral es importantísimo, que se cree una ocupación de calidad porque sólo desde los servicios sociales no vamos a poder salir”.

Civit también considera que esta crisis puede ser una oportunidad para que se hagan nuevas políticas y más coherentes en relacion a la gente mayor. Y en este sentido pide un mayor control público de las residencias que a menudo, dice, tienen personal precarizado y poco formado.