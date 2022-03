Los trabajadores de la recogida de basura y limpieza urbana de Barcelona protestan por su salario

Los trabajadores del servicio de limpieza urbana y recogida de basura de Barcelona se concentran este viernes en la Plaza SantJaume a partir de las 14h para pedir una revisión salarial, después de tres años con el sueldo congelado. José Joaquín Sánchez, Responsable del Sector Servicios de UGT de Cataluña, ha explicado a COPE que consideran que "no se reconoce" su trabajo y lo que piden es "no perder poder adquisitivo".



El sector quiere que el Ayuntamiento de Barcelona interceda ante las empresas para que estas se sienten a negociar. Hasta ahora la propuesta que se les ha planteado es el aumento de un 1,5%, pese a que recuerdan que "el IPC subió al 6,5%". Motivo por el cual ven la oferta como una "provocación" y "una falta de respeto".



Los trabajadores esperan poder solucionar el conflicto lo antes posible. Hasta el momento no se marcan plazos, pero advierten que si no existe una negociación podría haber una huelga general del sector en Barcelona.