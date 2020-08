Los trabajadores de Nissan ratifican el acuerdo por unanimidad

Los trabajadores de Nissan han ratificado, por unanimidad, el acuerdo definitivo sobre el ERE que afecta a 2.525 trabajadores y supondrá el cierre de las plantas en Cataluña. Centenares de personas han participado en la asamblea, convocada por CCOO, UGT, CGT y la USOC. Después de que los representantes de los sindicatos desgranaran, a grandes rasgos, el documento consensuado, los empleados, a mano levantada, han dado el visto bueno. Entre otros, la empresa se ha comprometido a no ejecutar ningún despido traumático y las bajas solo serán voluntarias o por prejubilaciones hasta finales del 2021, cuando se cerrarán las plantas de la Zona franca, Sant Andreu de la Barca y Montcada.

Después de 25 horas de reunión telemática, sindicatos y dirección llegaban este miércoles por la tarde a un acuerdo definitivo. Hacía falta sin embargo, ratificarlo por los trabajadores y este jueves a mediodía centenares de trabajadores se han concentrado a las puertas de la planta de Montcada con esta voluntad. En un clima festivo y después de que los portavoces de los sindicatos desgranaran su contenido, han dado finalmente luz verde al documento.

Durante la explicación del documento por parte de los sindicatos, no han faltado los reproches. Miguel Ruiz, secretario general del sindicato Sigen-USOC, ha sido uno de los más contundentes, especialmente contra el gobierno español, por no haber modificado el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empresariado presentar un ERE sin autorización previa de la administración.

Por su parte, Javier Turrillo, de la CGT, ha puesto en valor la importancia del acuerdo logrado. "Hemos ganado la liga, pero no la Champions", ha señalado en referencia al hecho que, por un lado, no se haya podido evitar el cierre y que, por otra, ahora habrá que afrontar el proyecto de reindustrialización. También el delegado de CCOO al comité de empresa, Miguel Àngel Boiza, ha insistido en el hecho que la lucha no ha acabado todavía y que habrá que seguir con la línea de la movilización para conseguir inversiones para mantener el tejido industrial del sector en el territorio y proteger la ocupación.

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vicente, también ha valorado positivamente el acuerdo dentro de la "realidad a la cual nos enfrentábamos".

La asamblea se ha celebrado en un ambiente festivo. Entre los participantes había la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, quien ha querido remarcar ante los asistentes que su lucha "ha estado todo un ejemplo para muchos".

El acuerdo logrado entre sindicatos y empresa se basa en tres puntos básicos: los despidos, las indemnizaciones y el proyecto de reindustrialización.

En el primero de los apartados, la empresa se ha comprometido a no ejecutar ningún despido traumático y las bajas solo serán voluntarias o por prejubilaciones hasta finales del 2021, un año más tarde de la fecha que anunció inicialmente la compañía.

En cuanto a las indemnizaciones, se han establecido diferentes grupos en función de la edad. Los nacidos antes del 31 de diciembre del 1966 cobrarán el 90% del salario hasta los 63 años. Además, los trabajadores de entre 51 y 54 años podrán prejubilarse con convenio especial hasta los 63 o los 61 años en diferentes porcentajes de sueldo (del 75% hasta el 85%).

En cuanto a los más jóvenes, de menos de 50 años, garantizarán una indemnización de 60 días por año sin límites de anualidades. Para los empleados de esta franja de edad que opten a trabajar en la nueva empresa, la compensación será equivalente a 50 días sin límites de anualidades y con una percepción lineal de 750 euros por año de antigüedad, cosa que deja un total muy similar a una indemnización de 60 días.

Finalmente el acuerdo también prevé un proyecto de reindustrialización de las tres plantas y garantizar la ocupación durante los tres primeros años en la hipotética nueva empresa que ocupe los terrenos de Nissan. Según han explicado los sindicatos, se creará una mesa tripartita con los gobiernos que velará por la ocupación y las condiciones laborales de los trabajadoras en la futura empresa.

La compañía anunció el 28 de mayo que cerraría las tres fábricas que tiene en Cataluña, argumentado que las instalaciones no eran competitivas. Las instalaciones de la multinacional -Zona franca, Montcada i Reixac, San Andreu, el centro de distribución al puerto y la planta de recambios- representan el 1,3% del PIB de Cataluña y el 7% del producto industrial catalán.

La marcha de Nissan pone fin a 40 años de historia a pesar de que el origen de Motor Ibérica se remonta hace un siglo, el 1920, con la fábrica que Henry Ford decidió instalar en Cádiz. El centro se trasladó a la capital catalana en el ninguno de tres años y se instaló en el Poblenou. Treinta años más tarde y en plena dictadura, Ford se marchó de España, la empresa se nacionalizó y pasó a denominarse Motor Ibérica. No fue hasta el 1967 que la producción se trasladó a la Zona franca. Nissan adquirió parte de la compañía el 1980.