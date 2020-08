Los trabajadores de Acciona se movilizan con "la esperanza" de evitar el ERE

Nueva movilización de los trabajadores de Acciona para exigir la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta los más de 500 trabajadores de la empresa subcontratados por Nissan.

Este jueves, alrededor de 300 empleados han quemado neumáticos en la entrada de la planta de Nissan en la Zona Franca y han cortado durante unos minutos la circulación en la calle número 3, ante la entrada de la fábrica. Durante la concentración, varios trabajadores de la automovilística también han apoyado a los manifestantes, aplaudiendo desde el interior de la planta. De nuevo, los sindicatos han apuntado que el ERE es "una estrategia pactada" entre Acciona y Nissan y consideran que se trata de un procedimiento "injustificado".

"Hoy volvemos a salir a la calle porque queremos seguir visibles y que se nos escuche", ha dicho el presidente del comité de empresa de Acciona, Manuel Núñez. Para este representante sindical, el conflicto a la automovilística "no se acaba con el acuerdo de Nissan" y apunta que, después de Acciona, el resto de subcontratadas también tendrán problemas. De nuevo, los sindicatos han reclamado la retirada del ERE y que trabajadores y empresa lleguen a un acuerdo homologable al alcanzado a principios de mes en Nissan.

Por otro lado, Núñez también ha hecho un llamamiento a las diferentes administraciones –Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y gobierno- para que se impliquen en el conflicto de Acciona "igual que como lo hicieron con Nissan".

Pendientes de una huelga general

Además de la movilización de este jueves, los trabajadores de Acciona mantienen sobre la mesa la opción de iniciar una huelga indefinida. Los sindicatos, que registraron la huelga la semana pasada, afirman que de momento se trata de una acción estratégica. "La registramos para cubrirnos en caso de que nos llamaran a nuestros puestos de trabajo; ahora mismo no podemos ir a las plantas si no hay una solución laboral", explica Núñez. De momento, los empleados de Acciona mantienen su permiso retribuido y las plantas de Nissan trabajan bajo mínimos (según la automovilística, la producción no arrancará al menos hasta el próximo lunes 31 de agosto), por lo tanto, la huelga no se ha activado.

"Nosotros creemos que tenemos fundamentos jurídicos y legales para tumbar el ERE, y por eso intentaremos luchar", concluye Núñez.

Inicialmente, estaba previsto que durante concentración de este martes los trabajadores de Acciona se desplazaran desde la entrada de la planta de Nissan de la Zona franca hasta la ronda litoral, punto donde se cortaría la circulación de vehículos.

Sin embargo, a causa de los diferentes rebrotes de la covid-19 en el territorio catalán las autoridades han desaconsejado la movilización y han pedido a la plantilla que las protestas se limitaran a una concentración. La próxima protesta de los trabajadores de Acciona, de hecho, seguirá en la misma línea. El martes 1 de septiembre, los empleados se concentrarán en la plaza San Jaume para exigir a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona -sendas instituciones se encuentran en la misma plaza- que se impliquen en el conflicto "tal como hicieron con Nissan", según ha informado el comité de empresa en un comunicado.