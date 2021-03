Los taxis de Barcelona: a la calle a protestar

Más de 120 taxistas se han concentrado este mañana en la avenida Maria Cristina de Barcelona para iniciar, a partir de las 10.00 horas, una marcha lenta hasta el Parlament de Catalunya. . El recorrido que realizarán los taxistas comenzará por la Gran Via hasta Via Laietana, donde pararán ante la sede de Foment del Treball, para continuar por el paseo de Isabel II y la avenida Marquès de l'Argenterahasta el parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament.

El motivo de esta protesta es la vuelta de Uber a la capital catalana desde el pasado martes cuando puso en marcha una aplicación con la que se podían contratar taxis y aseguró que ya cuenta con 350 taxistas inscritos. El portavoz de Élite Taxi Barcelona, https://elitetaxi.taxi/, Tito Álvarez, ha explicado que la organización ha realizado 1.500 peticiones de trayecto desde el martes y ninguna ha sido aceptada, por lo que ha calificado a los profesionales que se han inscrito según Uber a la plataforma de "taxistas invisibles".

"Todo el mundo puede estar tranquilo"

Sobre la posibilidad de un parón en la logística de los taxis, Tito Álvarez ha descartado una huelga de taxis como la que mantuvo cortada la Gran Via durante el verano de 2018 y ha apuntado que "todo el mundo puede estar tranquilo".Pero eso no quiero decir que los trabajadores estén tranquilos, ya que según el portavoz de Élite Taxi, los taxistas no quieren trabajar con Uber, por lo que ha augurado que "se tendrán que ir o seguirán haciendo el ridículo como lo llevan haciendo 48 horas".

Álvarez ha subrayado que los taxistas no quieren la presencia de Uber en Barcelona "ni legal ni ilegalmente" y ha retado a la compañía que demuestre que cuenta con los coches con los que asegura trabajar. Además, Álvarez ha recordado que ya han conseguido que Uber tuviera que dejar de operar en Barcelona dos veces y ha augurado que no se van a cansar: "Nos encanta demostrar a la sociedad que se puede ganar a estas empresas".