Los Tablaos Flamencos, en peligro de extinción

En unos años, Barcelona ha pasado de tener en activo a una decena de Tablaos Flamencos a tener solo dos. La pandemia ha afectado de forma clara a los negocios, obligando a algunos de ellos a cerrar y a otros a aplicar ERTE a sus plantillas. Entre los cierres temporales y las medidas de seguridad que han tenido que adaptar, han ido perdiendo clientela. "El tablao flamenco es anti mesuras Covid, porque son locales pequeños donde es muy complicado mantener las distancias" explica Maria Rosa Pérez, del Tablao Flamenco Cordobés. Este mes terminan los ERTE, y los negocios deben absorber a las plantillas al completo sin estar aún en un volumen normal de trabajo. "Estamos en un 30% de nuestro trabajo habitual, vamos arrancando, pero va a ser complicado absorber a todos los trabajadores", explica Maria Rosa Pérez.

Aun así, la pandemia no es el único motivo por el cual los Tablaos Flamencos han bajado su popularidad. "La Administración Pública no promociona lo suficiente al Flamenco. Ni en escuelas, ni en Fiestas Mayores como la de Barcelona, vemos al Flamenco representado" apunta la propietaria del Tablao Flamenco Cordobés. Esto está provocando que el público local no vaya a consumir esta cultura, y que, por ende, la vaya olvidando. "No pasa solo en Barcelona. Hasta en Sevilla esto se deja a los turistas, la gente local ya no acude a los Tablaos" avisa Maria Rosa Pérez. Por eso piden más reconocimiento, tiempo y presupuesto para crecer en este ámbito.

En esta línea, el PSC ha instado al Govern de la Generalitat para que tenga en cuenta la cultura flamenca, una actitud que aplauden des del sector. Aun así, consideran que no sirve de nada si no se acompaña de hechos. "El Flamenco necesita esto ahora, pero también hace 5 años, igual que lo necesitará en un futuro. No se puede dejar de promocionar esta cultura porque si no caerá en el olvido" alerta Maria Rosa Pérez.