Los sindicatos de la Policía Nacional indignados por la placa de Via Layetana

" Y porqué ahora no se detalla, lo que sucedió en el edificio del propio Ayuntamiento, o en la Generalitat o en muchos edificios que fueron checas o cárceles",se pregunta Sebastian Hernández, del sindicato de Policía Nacional CEP. Una pregunta que retrata el malestar entre los agentes de la Policía Nacional en Barcelona.

La colocación de una placa del Ayuntamiento de Barcelona, a 30 metros de la entrada principal del edificio de la Policia Nacional,ubicado en la céntrica Via Layetana, ha indignado a los policias,que ven un clara instrumentalización política en el actual contexto social.La placa relata en catalán, castellano e inglés que ese edificio acogió a la Brigada Político Social en la época franquista y que fue el espacio más emblemático de la represión política en la ciudad.Que en sus insalubres y saturadas celdas, decenas de antifranquistas sufrieron todo tipo de torturas durante los interrogatorios.

Los sindicatos policiales consideran que se utiliza partidistamente el pasado para estigmatizar a los miembros actuales de la Policía Nacional. Luis Mansilla, secretario general en Cataluña del SUP denuncia " es una aberración y una verguenza, es querer dividir y malmeter.Ahora somos una policia en un estado democrático, a las órdenes de los jueces".

Mansilla recuerda la placa que también instaló el Ayuntamiento de Barcelona, en mayo del 2016,delante de la comisaría de La Verneda,que incluía un poema de Bukowski, con los versos" por qué no enviamos a esos muchachos a morir en alguna guerra? Sus madres no habrían llorado más de 10 minutos". Esta placa fue retirada tras su colocación.Esto es lo que piden para la actual placa de Via Layetana,que sea retirada porque afirman crea división y odio.

El sindicato SUP eleva su protesta a la Delegación del Gobierno en Cataluña, que al igual que el Ministerio del Interior,no han dicho nada, ni a favor ni en contra,de la placa instalada por Ada Colau a la entrada principal del edificio de la Policía Nacional en Barcelona.