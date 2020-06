Los sindicatos de policía emprenderán acciones legales contra Rosique (ERC)

Sindicatos de la policía Nacional, como el SUP o JUPOL, van a emprender acciones legales contra la diputada de ERC, Marta Rosique, por haber asegurado que en España la Policía también había matado por racismo. Dejan claro que “no toleran” esas afirmaciones y dicen que si hay alguna motivación que lo denuncien por los cauces en los que deben hacerlo.

Desde JUPOL, su portavoz Pablo Pérez ha explicado a COPE que aunque Rosique hizo estas consideraciones sede parlamentaria donde gozan de “cierta inmunidad”, los servicios jurídicos del sindicato están estudiando las medidas que van a llevar a cabo porque estas palabras se trasladaron también fuera el Congreso, a una red social. Por este motivo, ha dejado claro que “me gustaría que esta mujer presentara las pruebas pertinentes de todos estos asesinatos por racismo de los que habla, y se lo exigiremos seguramente en sede judicial. La llevaremos a los tribunales para que demuestre estas acusaciones”. También el SUP va a emprender acciones contra Rosique, como así lo explicaba a COPE su secretario general en Cataluña, Luís Mansilla. “no puede quedar de una manera gratuita hacer acusaciones sin fundamento y debidamente motivas. O sea, si deforma gratuita y porque sí. Está claro que haremos las acciones legales pertinentes”.

800 POLICÍAS NACIONALES SE VAN DE CATALUÑA

Por otro lado, 800 policías nacionales han conseguido el traslado fuera de Cataluña, aunque lo habían solicitado un millar, según ha explicado a COPE Pablo Pérez, portavoz del sindicato JUPOL. Una cifra que supone prácticamente un cuarto de la plantilla de la Policía Nacional en esta comunidad autónoma. Aun así, Pérez dice que desde el punto de vista de la seguridad no se va a notar esta situación, la plantilla no se va a quedar “en números rojos” porque el traslado no se va a hacer efectivo de forma inmediata. Se van a esperar un mes, hasta que se incorporen los nuevos agentes acabados de graduar en la academia de Policía. Aún así el secretario general del SUP en Cataluña, Luis Mansilla, dice que la situación es “alarmante” porque no se cubre la tasa de reposición, es decir, “se van 800 pero sólo vienen 713-715” agentes nuevos.

En este sentido, los sindicatos policiales denuncian que la plantilla en Cataluña “es de paso”, y habitualmente los nuevos agentes no acaban de arraigar. Una situación, dicen, que no es nueva, que ya se lleva produciendo desde hace unos años, sobre todo por el acoso al que están sometidos los agentes con “señalamientos” por parte de independentistas en sus domicilios o incluso en el colegio de sus hijos. De ahí que pidan un complemento salarial, para hacer que Cataluña sea un destino más “atractivo”, teniendo en cuenta la complicada situación política y social, y porque además, es una de las comunidades autónomas donde más caro resulta vivir. También que dispongan de días de especial descanso, como ya ocurre en el País Vasco.