Los sindicatos educativos rechazan reunirse con la Conselleria tras la propuesta de reducir horas lectivas

Los sindicatos educativos presentes en la mesa sectorial han declinado asistir a la reunión prevista del órgano este jueves por la mañana en la Conselleria de Educación de la Generalitat, han confirmado fuentes de las organizaciones.

La negativa llega horas después de que el departamento les haya propuesto una reducción de una hora lectiva para los maestros de infantil y primaria a partir de 2023, y para los profesores de ESO a partir de 2024, en el último día del ciclo de huelgas convocado para marzo.En el documento de propuestas, avanzado por 'El Periódico, se detalla que ambas propuestas tendrían un coste de 170 millones de euros.

Además, la Conselleria ofrecía para la reunión otras medidas ya anunciadas públicamente, como la sustitución de tercios de jornada por medias jornadas, la reducción de ratios, la estabilización de personal o el retorno al carácter lectivo de las dos horas de reducción del personal mayor de 55 años, para un total de 494 millones de euros de inversión hasta 2025.

No obstante, los sindicatos, en un comunicado ayer miércoles, aseguraron que no contestarían a propuestas que "no se ajustan a tiempo y forma" porque ya no hay huelgas convocadas, y criticaron que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray quiere --textualmente-- manipular la opinión pública.