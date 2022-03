Los sindicatos denuncian opacidad en el accidente mortal en la central nuclear de Ascó

Los sindicatos CCOO y UGTdenuncian opacidad ante el accidente mortal en la central nuclear de Ascó, el pasado 24 de noviembre, y reivindican reforzar la seguridad laboral. En una acción informativa, cientos de trabajadores de la central nuclear de Ascó (Ribera d'Ebre) y Vandellòs (Baix Camp) han protestado a las puertas de las instalaciones este viernes por la mañana para pedir que el incidente sea un "punto de inflexión" a la hora de actualizar las prácticas de trabajo actuales. Durante la protesta han cortado la carretera C-12 a su paso por Ascó. En la acción informativa también han reivindicado incrementar la formación en riesgos laborales para los empleados, así como el fin de la precariedad de los puestos de trabajo de las empresas auxiliares.



Según el representante de CCOO en la central nuclear de Ascó, JoanTreig, el accidente en el que murió un bombero de la empresa Falck debería servir para cambiar las prácticas de trabajo actuales. "Las plantas pueden ser muy seguras, pero si los trabajadores no están seguros, no sirve de nada", ha dicho. En esta línea, considera que la formación que se ofrece al conjunto de empleados "no es la adecuada" y por eso ha reclamado ampliarla tanto al personal de las centrales nucleares como a quienes trabajan en empresas colaboradoras.



Otra de las demandas que ha destacado Treig tiene que ver con la "precariedad" de los puestos de trabajo de estas compañías. Entre otros aspectos, el sindicato criticó que las condiciones laborales han empeorado con servicios a la baja que tienen una afectación directa en el trabajo. Ante el escenario del futuro cierre de las centrales nucleares en los próximos diez años, Treig ha pedido que la calidad del trabajo sea "digna".



Próximamente, el sindicato tiene previsto presentar una propuesta en la comisión de seguridad y salud relacionada con el sistema de CO2. Treig ha acusado a ANAV de "falta de compromiso" a la hora de explicar detalles sobre los hechos que ocasionaron el siniestro mortal y aseguró que es "como si nada hubiera pasado". El representante sindical también lamentó la demora por parte de ANAV a la hora de informar sobre el futuro de este sistema de extinción de incendios.