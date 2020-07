Los servicios sociales atienden a más de 44.000 personas en Barcelona desde el inicio de la pandemia

Los Centros de Servicios Sociales de Barcelona han atendido 44.463 personas durante los primeros cuatro meses desde el estallido de la pandemia, a mitades de marzo. La cifra de atenciones hechas en este periodo es ya la mitad del global de personas que se atendieron todo el 2019, unas 90.000. Así lo ha presentado hoy en ayuntamiento de Barcelona, es un balance de los servicios sociales de la ciudad en un momento de crisis por el coronavirus.

A pesar de aumentar las peticiones de ayuda, se ha reducido el tiempo mediano de espera para ser atendido y ahora son seis días. Un 20% de las personas atendidas los últimos cuatro meses no había ido nunca antes a los servicios sociales municipales o bien hacía más de un año que no lo habían requerido. Por lo tanto el Ayuntamiento ha remarcado que en los últimos meses han accedido a la ayuda un tipo de personas que hasta ahora no había precisado este servicio.

Además, destaca que el 70% de las más de 44.000 personas atendidas son mujeres y el 51% tienen entre 31 y 50 años. La alimentación y la vivienda son los dos principales motivos que motivan la demanda de ayuda.