Los quioscos en el punto de mira

El emblemático e histórico quiosco de la plaza Imperial Tarraco dejará de existir. El Ayuntamiento de Tarragona no renovará la concesión, que data de 1967, una vez termine este octubre. Según fuentes municipales, se trata de una licencia “anacrónica” que no se adapta a los nuevos tiempos. Ahora, en su lugar, transcurrirá un carril bici educativo que enlazará distintos puntos de la ciudad. Ante este hecho, diferentes partidos, sindicatos y sociedad civil se ha movilizado para impedir la extinción del negocio.



Mercè Puig, Secretaria General de CCOO de Tarragona explica en COPE que el quiosco “es una insignia de la ciudad, después de 54 años de estar allí, para los ciudadanos de Tarragona es mucho más que un simple quiosco”. Desde CCOO están a favor implantar carriles bici en la ciudad, pero también creen que hay otros modos de hacerlo, o en última instancia, trasladar el quiosco en un lugar cercano al emplazamiento actual. Puig, opina que “se tendría que hacer un estudio más profundo” para no tener que sacrificar un comercio histórico por un carril bici.



El caso de la plaza Imperial en Tarragona marca el preludio de lo que puede ser el fin de la prensa escrita. La desaparición de los quioscos cada vez es más asidua, en la última década han cerrado más de 35% de estos negocios en Barcelona. Los nuevos hábitos de consumo de la información y el auge de las plataformas digitales ponen en entredicho los prensa tradicional.



Ángela, que regenta un quiosco desde hace 35 años explica que en los últimos años no se venden periódicos porque todo se consume por internet, “han disminuido mucho las ventas”. Las personas que aún se acercan a comprar tienen más de 50 años, pues “las personas jóvenes ya no compran”.



Àngela valora esto de manera negativa, con una sonrisa pícara considera que son “los últimos dinosaurios que quedan”. No obstante, se muestra esperanzada en que la prensa no desaparecerá, “pero serán muy pocas personas las que compren”. Ante este hecho, comenta que no reciben ninguna ayuda, tan solo indica que “cuando la gente no encuentra un quiosco cerca se queja”, pero que después nadie hace nada para que se queden.



Asimismo, hay gente que aún valora el hecho de acercarse a un quiosco, es el caso de JoanaMiquel y su padre, que son suscriptores de un diario y pueden acercarse a cualquier punto de venta para recogerlo. Joana comenta que su padre que es una persona mayor “le gusta leer las noticias en papel, pasar las hojas de mano en mano y comentar las noticias”, se trata de una sensación más difícil de satisfacer con la prensa en línea.



Esta costumbre es más difícil de encontrar en gente joven. Marta Fernández, que tiene 21 años, recuerda que cuando era pequeña tenía el hábito de ir a comprar el diario cada domingo, pero para sus padres. “Yo tenía la costumbre de leer algún artículo, pero nada más”. Actualmente lo busca todo en internet, un lugar dónde considera que “tenemos la posibilidad de leer todos los periódicos y artículos disponibles”.



El futuro de estos negocios es incierto, pero cabe recordar que muchas veces, los quioscos son más que un simple punto de información, si no que devienen un centro social y neurálgico muy valioso.