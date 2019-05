Los profesores exigen rebajar una hora lectiva y denuncian aumento de rátios en las aulas

Una huelga con poco seguimiento,solo el 10% según los datos ofrecidos por la Conselleria,que no esconde el profundo malestar de los profesores de la escuela pública catalana. La exigencias de les docentes son claras, recuperar el horario laboral del 2010 ,que significa eliminar una hora lectiva en la jornada laboral,y denunciar el aumento de alumnos por aula,en perjuicio de la calidad. La Generalitat alega que reducir una hora lectiva,tiene un coste de 254 millones de euros,inasumible por la actual prórroga presupostaria del Goven de Torra.

Pero los profesores no asumen las explicaciones del Govern" Siempre nos dicen los mismo,que no hay dinero,pero no es cierto. Pueden revertir recursos,és falta de voluntad",critica un profesor. A su lado una compañera define la situación en las aulas" Cada año, vamos a peor, he llegado a tener 39 alumnos por clase, ni en tiempos de Franco.Nos falta material y cada vez la burocracia es más lenta". El representante de los estudiantes se adhería" es un desastre que el Govern de Torra no apoye a la escuela pública y no revierta los recortes del 2010", asegura el estudiante.

El lema de la manifestación " Ve d'una hora i va de rátio" ha unido a todos los sindicatos del sector con representación. Las 6 organizaciones sostenían la pancarta en la manifestación, que ha congregado a centenares de profesores este mediodía en el centro de Barcelona.En Girona,Tarragona y Tortosa se han convocado manifestaciones y en Lleida se realizará esta tarde.

A finales de noviembre, la comunidad educativa en Cataluña salió a la calle, porque a las demandas de los docentes, se une las reclamaciones de los estudiantes de las Universidades, que hicieron huelga también la semana pasada,de eliminar una tasa del 30% en las matrículas universitarias.