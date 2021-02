Los positivos en residencias catalanas descienden un 57,5% en los últimos 10 días

La subdirectora general de Promoción de la Salud de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha destacado que los casos positivos de Covid-19 han descendido un 57,5% en las residencias catalanas en los últimos 10 días como consecuencia del despliegue del plan de vacunación.

Lo ha dicho este miércoles junto al secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, en la que ha concretado que han administrado 347.081 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 202.527 corresponden a la primera dosis y 144.554 a la segunda dosis.

Del total de vacunados, cerca de un 47% corresponde a profesionales sanitarios, cerca de un 30% a usuarios de centros residenciales, aproximadamente un 22% a trabajadores de residencias y menos de un 1% a personal esencial.

Sobre el nuevo protocolo de las residencias catalanas, que prevé una relajación de las medidas restrictivas, Argimon ha explicado que esperan tenerlo de cara a la semana que viene y después deberá pasar los filtros de revisión.

Sobre el techo de edad de la vacuna de AstraZeneca, Argimon ha asegurado que le preocupa más la franja de edad de entre 55 y 65 años que la de los menores de 18 años: "Tenemos un agujero".

De hecho, ha reiterado que el posicionamiento de la Conselleria de Salud es administrar este tipo de vacuna hasta los 65 años, pero ha matizado que desconoce qué propuestas llevarán al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

VARIANTES DEL COVID-19

El secretario ha concretado que, hasta este miércoles, el 22% de los nuevos casos positivos en Catalunya corresponden a la variante británica, a partir de las secuenciaciones que hacen del virus en los principales hospitales catalanes.

Asimismo, Argimon ha matizado que no están identificando "un incremento muy importante de la transmisión" en Catalunya pero ha reiterado que la previsión es que, en un mes aproximadamente, la británica sea la variante predominante.

Respecto a las variantes sudafricana y brasileña, el secretario ha dicho que no hay novedades y ha concretado que de momento no han identificado el antecedente epidemiológico del caso de variante sudafricana identificado en Catalunya: "No hemos encontrado el vínculo epidemiológico".